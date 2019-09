di Francesco Guerrieri

Giovanni Carnevali, diresttore generale del Sassuolo parla in esclusiva a Ilbianconero.com sulle ultime operazione di mercat in Serie A, compreso l'acquisto dell'ex Romagna da parte dei neroverdi: "Se ne parlava già da qualche giorno, come di Goldaniga. Volevamo rimpiazzarlo con un giovane, Romagna aveva il miglior identikit come nostro obiettivo".



BRIGNOLA - "L'abbiamo dato al Livorno, è andato in prestito in Toscana".



TRAORE - "Può avere un futuro in una big? Abbiamo fatto un investimento importante, è tra i giovani più promettenti. Si è inserito subito bene. Credo che De Zerbi lo potrà aiutare a farlo crescere come ha fatto con altri giovani. Potremmo sicuramente trovarlo tra le rivelazioni, ha grandi prospettive. Dobbiamo dargli tempo. Sinergia con la Juve? Preso in prestito con riscatto da parte nostra. La Juve non c'entra niente in questo senso". RIMPIANTO - "No, non direi. Non ne abbiamo. Con Rossi e De Zerbi siamo soddisfatti, avevamo una serie di giocatori, siamo riusciti un po' in tutto. A disposizione del mister c'è una buona squadra. Giocatori giovani e con esperienza, l'immagine è Defrel: ha scelto Sassuolo, c'erano altre società che lo volevano acquistare. Chiriches anche. Calciatori di spessore, insomma".



BERARDI: "Ha richieste, ne ha avute e ne avrà. L'obiettivo era comunque che rimanesse. Milan? Abbiamo un ottimo rapporto, ma non se n'è parlato. Boga? Era del Chelsea, un grande club. Lui stesso ha sposato il progetto Sassuolo. In questi sette anni il Sassuolo si è fatto conoscere in tutta Europa".