Giovanni Carnevali, a Sky Sport, ha parlato dei suoi talenti. Tra questi, Locatelli.



NAZIONALE - "Vederli in nazionale è un'emozione. Difficilmente era da immaginare tre giocatori del Sassuolo, un premio per quanto fatto questi anni. Il pensiero va al dottor Squinzi, è il coronamento di un sogno. Ci dà input per continuare".



LOCATELLI-JUVE - "A che punto siamo? La prima cosa è che noi cerchiamo di lasciare il ragazzo tranquillo, non ho parlato con lui e con i suoi procuratori. L'obiettivo è sì il futuro, ma credo che sia molto importante dare la tranquillità per la Nazionale, che sta a cuore a tutti. Juve unica squadra italiana con cui abbiamo parlato di Locatelli. C'è stato l'incontro con Cherubini, non abbiamo approfondito le quote, nulla, c'è un ottimo rapporto e continueremo a parlare nelle prossime giornate. Arsenal anche interessato al giocatore, forse l'unica proposta concreta da valutare ad oggi".



BERARDI-MILAN - "No, per il momento, da parte del Milan ancora nulla".



RASPADORI-INTER - "Con Marotta c'è un rapporto d'amicizia, l'Inter deve guardare i giovani interessanti. Raspadori è uno di questi. Con Beppe Marotta c'è una grande amicizia".