E' questione di minuti prima del fischio di inizio della sfida tra Juve e Sassuolo, con i bianconeri che devono riscattare la sconfitta della gara di andata. Ad analizzare la sfida tra neroverdi e bianconeri è stato anche il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali, il quale si è soffermato anche sul tema legato al mercato."Il nostro telefono per fortuna squilla sempre. Siamo in un momento caldo e valutiamo quello che il mercato offre. Nel reparto difensivo siamo un pò in difficoltà, Toljan e Vigna sono infortunati ma abbiamo molte alternative. Sono convinto che mister Dionisi riuscirà a risolvere questo problema che spero sia momentaneo".