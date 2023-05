"Sognare è gratis, non si sa mai... Io sempre fatto scalino per scalino, fin da Trapani, per non rischiare di cascare. La mia fortuna è sempre stata umiltà e la voglia di lavorare che mi hanno sempre trasmesso anche i miei genitori". Così Marco, portiere della Cremonese, a Sky Sport. La Juve lo attenziona per il futuro, soprattutto se Szczesny dovesse partire nella prossima sessione di mercato. Come Carnesecchi, anche Vicario (oggi all'Empoli) è ben seguito dagli scout bianconeri.