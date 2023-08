A poco meno di una settimana dall'inizio del nuovo campionato, in casasi continua a lavorare sul mercato per completare l'organico da consegnare a Massimiliano Allegri. Da tempo, a tenere banco è la trattativa che vede coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, ma nelle ultime ore anche la casella del ruolo portieri è stata messa nuovamente in discussione. La cessione di Sommer all'Inter e i problemi fisici di Neuer, infatti, stanno spingendo ile il profilo più gradito è quello del bianconero- Già in passato, infatti, i bavaresi avevano messo gli occhi sul portiere polacco e proprio per questo non è difficile pensare che possano presentare una vera e propria offerta ufficiale ai dirigenti della Continassa, che nel frattempo si guardano attorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Non bisogna andare molto lontano però, dato che il nome che da tempo fa gola alla Juve è quello di, autore di una grandissima stagione con la Cremonese, ma che ora ha fatto rientro all'Atalanta, detentrice del cartellino. Ipotesi che in queste ultime ore è tornata prepotentemente di moda, dato che il nome dell'estremo difensore- Bisogna però fare chiarezza sulla situazione, perchè stando a quanto raccolto inda IlBiancoNero.com, Carnesecchie resterà a Bergamo, provando a contendere il posto da titolare a Juan Musso. Al momento non sono state presentate offerte ufficiali da parte della società bianconera, che comunque, segue con attenzione l'evolversi della vicenda.