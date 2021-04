Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese e dell'Italia Under 21, ha parlato al Corriere dello Sport.



TRAMPOLINO DI LANCIO - "Me lo auguro, è stata un’esperienza unica. Ma ciò che conta è aver passato il girone. Vorrei però che le mie prestazioni personali passassero in secondo piano per esaltare quelle della squadra. Questa Italia andrà lontano".



PARATA PIU' DIFFICILE - "Quella contro la Spagna su Puado nei minuti di recupero. Grazie a quell’intervento la squadra ha potuto giocare l’ultima partita potendo contare solamente sulle proprie forze, senza farsi condizionare dal risultato dell’altro campo".



DONNARUMMA - "Ha dimostrato che l’età è solamente un numero. Se hai un obiettivo da raggiungere, la fame giusta e sei bravo, lo spazio lo trovi. Avere Gigio come punto di riferimento mi motiva, allenarmi con lui sarebbe un sogno".



IDOLO - "Sono vecchia scuola e dico Buffon. È il mio professore, il mio esempio".