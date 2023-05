Laaggiunge un altro pesante tassello ad un puzzle che sembra ormai essere quasi del tutto completato per ottenere l'accesso alla prossima Champions League. Con il successo contro la, infatti, Madama mette una seria ipoteca sul pass da ottenere per sbarcare in Europa anche nella prossima stagione e lo deve alle reti realizzate dall'ex Fagioli e dal subentrato Bremer, gli unici a battere unin stato di grazia.- L'estremo difensore grigiorosso è stato autore di una partita all'altezza, sfoderando una serie di parate che hanno fatto venire ulterior, ancora alla ricerca di un vice, soprattutto se consideriamo che il polacco andrà in scadenza al termine della stagione. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un portiere giovane da inserire nella propria rosa e quello di Carnesecchi sembra essere uno dei profili più indicati sul quale investire.- Ci sono però diversi ostacoli da superare, perchè il primo è legato al club che ne detiene la proprietà, ovvero. Bisognerà trattare con la Dea, infatti, se si vuole arrivare a Carnesecchi e non è da escludere che i bergamaschi possano pensare di farlo rientrare alla base almeno per una stagione, in modo da aumentarne il valore del cartellino. Sullo sfondo, invece, bisogna fare i conti con, che come per Viviano, si trova in piena corsa anche per Carnesecchi.