Sono giunte rassicuranti notizie riguardo alle condizioni di Carlos, ex calciatore della, dopo il suo ricovero per dolori al petto. L'allenatore è già stato dimesso dall'ospedale, come confermato dal comunicato ufficiale dell'Independiente. Il comunicato recita: "Carlos Tevez ha completato gli esami medici ed è stato dimesso. Tornerà a casa per recuperare e domani riprenderà le sue attività di allenamento". Questa rapida guarigione è una buona notizia per i suoi sostenitori e per il club, che può ora contare sul ritorno in forma del suo allenatore.