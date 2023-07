Duelli a tutto mercato. Juventus e Inter si sfidano sul mercato e l'obiettivo comune è un esterno sinistro, quello del Monza. Si tratta dche ora può lasciare il club, visto l'acquisto ufficiale di Georgios Kyriakopoulos, in arrivo dal Sassuolo. Il brasiliano è stato spesso impiegato anche da braccetto nella difesa a 3, oltre che da esterno, e ha una spiccata propensione offensiva. Marotta e Ausilio hanno già avviato i contatti per il difensore da tempo, in attesa di concludere la cessione di Gosens, così da liberare un posto lì sulla sinistra.Ma non solo. Negli scorsi giorni si è inserita, che ha chiesto informazioni e che in caso di cessione di uno fra Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso potrebbe affondare il colpo. Ma non solo. Rimane accesa la pista estera, che getta su Carlos Augusto anche le luci di Newcastle e Nottingham Forest. Ora il Monza ha il sostituto e può accelerare la cessione: Inter e Juve sono avvisate.