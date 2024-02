Il difensore nerazzurro, in un'intervista con Sky Sport prima della partita contro la Salernitana, ha illustrato l'importanza dell'incontro di questa sera a San Siro con queste parole: "Tutte le squadre che vengono qui vogliono ottenere buoni risultati. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e iniziare la partita nel modo giusto per raggiungere il nostro obiettivo, che è la vittoria. Affrontiamo ogni partita una alla volta.Lo scudetto è un obiettivo? Certamente, siamo l'Inter e dobbiamo competere in tutte le competizioni con l'obiettivo di vincere. A maggio dobbiamo essere in corsa per il titolo."