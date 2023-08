è dell'Inter. All'uscita dalla sede dell'Inter,ha dichiarato: "Abbiamo fatto, era un desiderio del calciatore che si merita tutto questo. Anche l'accordo sul rinnovo è stato qualcosa di condiviso. Il sogno continua, dopo Frattesi e Rovella, l'importante è trovare giocatori nuovi e all'altezza. Su Carlos c'erano altre squadre, ma lui ha preferito l'Inter per via della Champions League. Samardzic? Non conosco la situazione, figurarsi se mi permetto di dare consigli. Il Monza ora è al completo se non esce nessuno. Semmai un centrocampista centrale, al momento non ci sono trattative"