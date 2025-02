Getty

Nuova avventura perche tornerà in Premier League dopo l'esperienza al Southampton. Il centrocampista si era trasferito al Flamengo in estate dopo i sei mesi passati allain prestito. Alcaraz andrà ora all'Everton in prestito."L’Everton ha ingaggiato il centrocampista argentino Carlos Alcaraz in prestito dal Flamengo per il resto della stagione 2024/25, con un’opzione di acquisto a fine stagione. Il ventiduenne, che ha maturato esperienza in Premier League con il Southampton, è il primo acquisto di David Moyes da quando è tornato ad allenare il mese scorso".