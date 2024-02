Charly Alcaraz molto probabilmente aumenterà il minutaggio in campo rispetto alla sfida contro l'Inter anche se per vederlo da titolare, ancora dovremo aspettare. In conferenza stampa infatti, Massimiliano Allegri ha risposto così in merito: "No, è qui da una settimana, buone qualità e potenzialità per migliorare. Dare giudizi è difficile, si è messo a disposizione e tornerà utile da qui a fine stagione". In ogni caso, queste parole confermano l'ottima impressione che l'argentino ha fatto in questi primi giorni a Torino.