Carlos Alcaraz rivela: 'Domani vedrò Lazio-Juventus'

3 ore fa

Le parole del tennista Carlos Alcaraz:



"In questi giorni ho cercato di concentrarmi e di sentirmi il meglio possibile, e penso che sia stata una grande partita quella fatta al servizio. Mi sono sentito molto a mio agio, con una percentuale elevata, buone indicazioni entro dei limiti ragionevoli e penso che questo dia molta fiducia per ciò che verrà dopo. "Domani ho un amico (Patric, ndr) che vive qui e gioca nella Lazio e guarderemo la partita visto che possiamo vedere una gara di Serie A, ci divertiremo e ovviamente avremo tempo per visitare Roma, mi piacerebbe anche passeggiare per la città e visitarla, vedere le bellezze di Roma. E ovviamente terrò d'occhio Sinner e il suo ritorno".