Secondo quanto riportato da Repubblica, lasta intensificando i suoi sforzi per portare Carlosa Roma. L'ex centrocampista dellaè considerato la prima scelta per rinforzare il centrocampo biancoceleste. La strategia della Lazio prevede l'acquisto del giocatore in prestito con un'opzione di riscatto, una formula che sembra essere stata accolta positivamente dal Southampton, club proprietario del cartellino. Resta da definire nel dettaglio sia la formula che l'importo del riscatto. Dopo la recente rissa in amichevole, il presidente Lotito è determinato a puntare sull'ex bianconero per rafforzare la squadra.