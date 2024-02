L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta come ilha "scovato" Carlos, il nuovo acquisto dellaper il centrocampo. A portarlo nel club inglese è stato il direttore sportivo Rasmus(oggi anche amministratore delegato di Sport Republic, la holding proprietaria della stessa società calcistica e del Goztepe in Turchia, finanziata dal miliardario serbo Dragan Solak).Fu proprio il Southampton a far sapere, a suo tempo, che il classe 2002 argentino era arrivato anche grazie a, un portale fondato dal fratello di Ankersen, Jonas, che permette a club e intermediari di condurre una sorta di campagna acquisti e cessioni online (trattando direttamente, con l'ausilio di dati e proiezioni sui futuri valori di mercato).