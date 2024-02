L'ex calciatore della nazionale italiana Fulvioai microfoni di RaiSport ha commentato l'approdo di Carlosalla Juventus dal Southampton. Parole che fanno discutere. Queste le sue dichiarazioni:"Non voglio discutere il valore di Alcaraz, abbiamo parlato di tanti giocatori che avrebbero potuto far fare il salto di qualità a centrocampo ma in realtà hanno preso un prospetto quindi vuol dire che la Juventus non ha soldi, ha preso un prestito con 15 partite che rimangono e senza coppe, non lo vedremo mai in campo".