Juve, il peso sul bilancio di Alcaraz

Juve, il 'precedente' di Giuntoli con la Championship

Massimiliano, che a gennaio puntava ad avere giocatori pronti, ha subito detto sì alla proposta di Cristiano: anche per lui Carlosera il profilo giusto per la, ma soprattutto anche lui si è reso conto che la sua squadra - per quanto fosse fondamentale in questa fase scongiurare il rischio di intaccare quegli equilibri interni raggiunti non senza fatica - aveva bisogno di almeno un rinforzo a centrocampo, con Adrien Rabiot e Weston McKennie reduci da acciacchi e un Fabio Miretti sempre poco convincente.Detto fatto, il direttore ha piazzato il colpo, un prestito decisamente ben pagato che conferma le ambizioni di una Juventus partita ad agosto con il solo obiettivo di centrare un piazzamento in Champions League. Ben pagato soprattutto se si guarda avanti. Se infatti per la stagione attuale il costo a livello di "cartellino" del centrocampista classe 2002 sarà pari a, con un ingaggio lordo di 2,4 milioni, in caso di riscatto le cifre cambierebbero radicalmente: in quel caso, ipotizzando un contratto di cinque anni,; a questa cifra, come spiega Calcio e Finanza, andrebbe aggiunto poi lo stipendio lordo, verosimilmente più alto di quello attuale, per un costo complessivo che andrebbe a superare decisamente i QUI TUTTI I DETTAGLI ).Non è la prima volta, peraltro, che Cristiano Giuntoli mette a segno un affare di questo tipo. Nello specifico, Alcaraz approda alla Juventus direttamente dalla, sulla scia di quanto fatto da André Zambo: il centrocampista camerunense, infatti, giocava nel, sempre nella seconda serie inglese, quando l'allora direttore sportivo deldecise di portarlo in Italia. Un'intuizione poi rivelatasi geniale, come del resto molte altre nel suo caso. I tifosi bianconeri, che in lui hanno sempre avuto la massima fiducia, lo stanno già ringraziando.