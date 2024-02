Carlos Alcaraz è stato l'acquisto a sorpresa messo a segno dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Cristiano Giuntoli, rivela Tuttosport, sarebbe rimasto colpito dalle caratteristiche del centrocampista, in particolare dalla sua duttilità, già ai tempi del Napoli. Il centrocampista argentino infatti può giocare mezzala, esterno ma anche da attaccante, come lui stesso ha confermato nella conferenza stampa di presentazione. Quando c'è stata l'opportunità, il dirigente della Juve non se l'è fatto scappare, in attesa di vederlo in campo, forse già oggi contro il Verona, se non dall'inizio, a partita in corso.