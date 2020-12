2









Carlo, perché il rosso? E Pinsoglio non ha risposto, limitandosi all'emoji della risata. Ecco, sui social si fa baldoria, ma la Juve - già priva di Buffon - dovrà fare a meno anche del suo terzo portiere per la prossima sfida di campionato, cioè a Genova contro il Genoa. Una situazione delicata, a prescindere dalle condizioni di Szczesny: al suo posto, ci sarà verosimilmente il portiere dell'Under 23, l'uruguaiano Israel.



Ma cos'è successo a Pinsoglio? Da quanto è emerso dai social, il portiete juventino avrebbe rivolto un'accusa diretta a Orsato. Del tipo: "Ora annulla anche questa!", con riferimento diretto al gol precedentemente non convalidato per fuorigioco di Bonucci sul destro di Cuadrado.