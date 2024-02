Le parole di Carlo, giornalista della Gazzetta dello Sport, nell'ultima puntata di Osservatorio Romano "Credo che la Juventus in questa stagione stia sperimentando. Provano a far convivere due anime che hanno un'estrazione differente. Allegri e i suoi collaboratori accettano di andare oltre il contratto, a un rinnovo se ci sono le basi per poter pesare nel futuro bianconero, altrimenti fanno muro. Cosa vuol dire 'pesare'? Nella scelta dei giocatori.Vi invito a rileggere le cronache del mercato bianconero. Fiorivano nomi e Allegri diceva: no, resto con questa squadra. Poi è arrivato Alcaraz e vedremo cosa farà, può far bene ma ha un riscatto da 50 milioni di euro. Le prossime settimane ci diranno tante verità negli equilibri interni. Se fate caso: tutte le volte in cui parla della società, lui risponde che sta lavorando bene con Giuntoli, Manna e Scanavino. Nella sua testa c'è un panorama più ampio, che non si ferma a Giuntoli. I rapporti non sono idilliaci, soprattutto considerando il fatto che Giuntoli abbia preso contatto con Thiago Motta.Bisognerà capire se Giuntoli e Allegri troveranno un accordo per i giocatori che serviranno nella campagna trasferimenti. Questo è il nodo. Thiago si sta guardando attorno, sta aspettando risposte magari da un club importante, e non c'è solo la Juventus. Non escludo il PSG".