Intervenuto in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni della Fondazione Niccolò Galli a Firenze, il conduttore e tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha parlato anche di Torreira e Vlahovic. "Preoccupato per Torreira alla Juve? No, non lo sono. A gennaio è andato via un certo attaccante (Vlahovic, ndr) che prima aveva fatto tanti gol e poi meno. La squadra resta, i giocatori cambiano".