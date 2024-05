Carlo Ancelotti e l'aneddoto su Zidane e Montero

Carlonel corso della sua lunga carriera è stato anche allenatore della Juventus quando giocavano Zinedinee Paolo. Il tecnico ai microfoni del The Times ha raccontato un divertente aneddoto di quando era l'allenatore della Vecchia Signora. Le sue parole:"C'è stata una volta in cui Zidane era in ritardo, noi eravamo sull'autobus in attesa di partire e io dissi all'autista di partire senza Zizou. A quel punto Paolo Montero è sceso dall'autobus per parlarmi, io gli ho detto di partire e poi ne avremmo parlato. Montero però mi disse che senza Zizou non potevamo proprio andare da nessuna parte, così ho pensato che avrei dovuto dargli ascolto. Alla fine infatti abbiamo aspettato".