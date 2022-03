Non è uno come gli altri, non lo è mai stato. Carlos Tevez, nato nel barrio di Fuerte Apache, nella Provincia di Buenos Aires, in sole due stagioni ha conquistato la Juventus e i suoi tifosi. Un rendimento incredibile, un impatto incredibile, dal 2013 al 2015, con 50 gol in 96 partite, ma soprattutto determinazione, generosità e cattiveria. Manca, come pochi altri, perché ha preso come pochi altri nell'ultimo decennio e c'è chi lo vorrebbe ritrovare unno così.



Ecco, Carlitos sarà presente all’Allianz Stadium in occasione del big match in programma domenica sera contro l’Inter, come ha annunciato lui stesso via social, postando una foto molto juventina, che ha fatto impazzire tutti: "Torno a casa mia, Juve vs Inter, Forza Juve". E il popolo bianconero - sottolinea Tuttosport - è esaltato all’idea di poter dedicare una nuova standing ovation all’ex campione argentino, ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato il 4 giugno 2021. “The king is back”; “Gioca lui in coppia con Dusan”; “Lo voglio in campo! Mamma mia Carlitos”; “Giocatore pazzesco, che ricordi”; “Mi ha emozionato più di Ronaldo ”; “Quanto lo avrei voluto vedere più anni con questa maglia”; “Incredibile come in sole due stagioni sia entrato nel cuore di tutti noi”. Sono solo alcuni dei commenti, gli altri li trovate nella nostra gallery...