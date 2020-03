Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport sulla delicata situazione che ha spinto alla decisione dei rinvii. Ecco le sue parole: "Il calcio italiano sta tornando a livelli altissimi. Ma dobbiamo stare compatti, non si può pensare ognuno a sé stesso. Soprattutto in questo momento che c’è una difficoltà così importante. Bisogna stare uniti, ora è il momento di stare uniti. Non facciamo polemica, visto che danneggia tutti e danneggia il calcio. In gioco ora c'è la salute di tutti, dobbiamo parlare molto poco, essere molto positivi e prendere quello che ci danno"