Il grido “Quiricocho” e la perla finale. Paulo Dybala è diventato il protagonista della sfida per il terzo posto tra la sua Argentina ed il Cile. Un match vinto per 2-1 grazie alla prima rete con la Seleccion della Joya, che si è reso protagonista anche di un rito scaramantico piuttosto singolare. Al momento del rigore calciato da Arturo Vidal, ha usato un termine malaugurante nell'immaginario argentino per... portare sfortuna al cileno. Un Dybala così deciso e tirato a lucido non si era visto né con la divisa dell'Argentina, né con la Juventus in questa stagione.



CARDINE – Un buon segnale sia per il CT Lionel Scaloni che per il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Il primo scopre una pedina importante, finora poco considerata. Chissà se il gol pesante contro il Cile sarà l'inizio di una nuova storia con l'Albiceleste. In casa Juve, invece, c'è la consapevolezza di avere un jolly in più nel mazzo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri considera Dybala un cardine del nuovo progetto, come testimoniato dagli innumerevoli attestati di stima nel corso della conferenza stampa di presentazione. Certamente, Paulo alla Juve dovrà svolgere un ruolo diverso rispetto a quanto fatto in Argentina. Secondo Tuttosport, il giocatore dovrà toccare meno palloni ed essere più focalizzato su un singolo ruolo, che potrebbe essere l'esterno sinistro o il finto centravanti. Nel frattempo, Dybala ha ricevuto da Messi un braccialetto portafortuna. Un modo per tenere lontano la sfortuna e i Quiricocho...