Un gol fondamentale nel derby contro il Torino e la rete in mezza rovesciata al Camp Nou contro il Barcellona: Weston McKennie si è guadagnato così i favori della tifoseria della Juventus e del tecnico Pirlo che fin da subito ha puntato sulle sue qualità. Il centrocampista era arrivato a Torino accompagnato da scetticismo ma a suon di prestazioni di alto livello si è guadagnato il posto in campo e nei cuori dei tifosi. Oltre alle qualità, però, a colpire è anche il carisma del calciatore, come scrive Daniele Galosso su Tuttosport: "Il Texan Boy, sospinto dalla vertiginosa ascesa in campo, è già diventato un fenomeno mediatico. Per la simpatia contagiosa grazie alla quale spopola sui social, per la grinta nel rincorrere pallone ed avversari che lo candida d'ufficio a nuovo idolo della tifoseria"