Primo step: alzare una Coppa. Niente male, Cristiano. Ma ci si può fidare? Negli occhi, ancora la scarsa forma del portoghese, con la prestazione contro il Milan che ha preoccupato - almeno un po' - il popolo bianconero. Eppure, come conferma Tuttosport, Ronaldo è smanioso di vincere un trofeo che non ha mai vinto. Ed è determinato dalla voglia di cancellare l'opaca partita contro il Milan, quel rigore sbagliato.



LA CARICA - Dallo spogliatoio della Juve piovono comunque conferme: "Si, è carico e concentratissimo". Chi lo ha 'scortato' verso la finale l'ha visto sereno e soprattutto focalizzato su quanto c'è da fare. Poi... poi c'è l'idea della Finale 8 a Lisbona, casa sua. Ronaldo ha già tracciato il piano per lanciare la Juve, vuole partire da Roma e arrivare in Portogallo con l'idea di ribaltare tutte le frasi fatte.



ULTIMO DUBBIO - L'ultimo nodo da sciogliere resta quello del ruolo, oltre al classico caso della posizione in campo. Sarri gli parlerà nuovamente questo pomeriggio: posizioni difensive in primis, ma anche qualche nuovo modo per raggiungere la massima intesa con Paulo Dybala. Il resto starà ai suoi piedi, alla sua condizione, alla sua voglia di vincere. Infinita.