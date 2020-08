Ecco alcune dichiarazioni di due giocatori della Lazio, entrambi curiosamente ex Liverpool. Il neocquisto Pepe Reina a Lazio Style Channel: "Vogliamo fare bene in ogni competizione che saremo chiamati a disputare. Faremo il nostro meglio, onoreremo la maglia in ogni sfida. Questo è il calcio: voglio trasmettere questo a tutto il gruppo". Lucas Leiva a Sky Sport: "La Champions è sempre il nostro obiettivo. Lo scudetto? Se ad aprile sarà ancora possibile allora ci penseremo. Ma è presto per parlare di queste cose. Sappiamo chi sono i favoriti, quindi il nostro obiettivo è sempre stato finire tra le prime quattro e alla fine vediamo dove arriviamo".