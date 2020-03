Juve-Inter è La partita. Con la L maiuscola. E finalmente si gioca. A porte chiuse sì, ma le due squadre sono pronte a scendere in campo. Fischio d'inizio per domenica sera all'Allianz Stadium, dove l'ex Antonio Conte tornerà in un clima surreale senza pubblico., l'obiettivo è voltare subito pagina dopo il ko con il Lione. "Direzione #JuveInter" scrive la Juve su Twitter mettendo i nerazzurri nel mirino.