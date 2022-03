Intervenuto ai microfoni di SkySport il telecronista Fabio Caressa ha commentato la disfatta degli azzurri di ieri sera per mano della Macedonia del nord. Queste le sue parole:



MANCINI - "Oggi hanno giocato più per merito di riconoscenza che per stato di forma. Chiunque si dimetterebbe dopo questa sera, nello sport contano i risultati purtroppo. Lui è il responsabile del gruppo e sta volta ha fallito. L'Europeo resta e va ricordato, è stato un grande successo, ma tra qualche anno ci ricorderemo anche della sconfitta contro la Macedonia del Nord. Svezia? Allora il quadro era molto più disastroso per i risultati precedenti, qui c'è invece la parentesi dell'Europeo vinto in mezzo a due Mondiali falliti".