Caressa: 'Tudor seconda scelta della Juventus, c'era l'accordo con Mancini'

A Sky Calcio Club si parla della Juventus e della scelta dell'allenatore. Fabio Caressa allarga l'orizzonte parlando di chi ha scelto Thiago Motta: "Quel che dico è che quando fai una scelta radicale con una persona così, abbiamo detto sempre ‘hombre vertical’, l’uomo della tattica. Quando fai la scelta Motta devi essere consapevole di ciò che prendi. Se sono più critico con chi l’ha preso?

Caressa: 'Tudor seconda scelta della Juve, la verità su Mancini"

Caressa ha poi affrontato la scelta di Tudor e cosa sia successo per quanto riguarda Mancini: "Mi auguro per tutti i tifosi della Juve che abbia fatto una scelta giusta con Tudor, che tra l’altro era la seconda scelta e lo sappiamo, perché la prima era Mancini.Questi 15 milioni di aumento di capitale sono quelli che servono per pagare il contratto di Thiago Motta, questo è abbastanza acclarato ed evidente, con tutto che la società si è abbastanza esposta dicendo che ne metterà altri 100 se non va in Champions League, ed era uno dei punti fermi tra le cose da non fare. Se vogliamo dire che le colpe sono di Thiago Motta va bene, ma se scelgo uno che è così lo so che è così".