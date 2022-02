Il noto giornalista e telecronista sportiva, Fabio Caressa, ha rilasciato delle forti dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Radio Deejay in cui ha parlato delle gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar.



'​Hanno già deciso che non ci qualifichiamo, scordiamoci qualsiasi aiuto per la Nazionale. Di là poi ci saranno Neymar, contro Cristiano Ronaldo, Mbappé. Noi ci presenteremo con Pobega e Frattesi che, con tutto il rispetto per due ragazzi che hanno delle grandissime doti. Ma di cosa stiamo parlando dai, è assurdo tutto questo'.