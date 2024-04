A Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato dell'Inter e del futuro societario: "Mi aspettavo un annuncio di Zhang in questi giorni riguardo al rifinanziamento. Secondo me anche Oaktree si aspettava che intervenisse qualcuno, ormai stiamo entrando nell’ultimo mese. Domenica sera ero abbastanza convinto del rifinanziamento, ora ho qualche dubbio in più. Il problema è che più passa il tempo più sei sotto assedio e devi accettare condizioni particolari, o lo chiudi presto o è sempre peggio“.