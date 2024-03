Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco in casa Juventus. Dopo l e dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa e quelle dell'agente, Giovanni Branchini , che hanno dato indicazioni importanti su cosa potrà succedere nei prossimi mesi, anche Fabio Capello ha affrontato il tema su chi sarà l'allenatore della Juve il prossimo anno. "Io ti do un nome che non hai. Palladino. Conte non è in lista, devi avere un allenatore che porti un cambio nel gioco", il commento del giornalista a Deejay Football Club sul possibile sostituto di Allegri.