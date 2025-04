AFP or licensors

Caressa su Yildiz: 'Sei alla Juventus non puoi fare questo'

32 minuti fa



Il noto telecronista Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale YouTube commentando l'espulsione di Kenan Yildiz che gli è costata due giornate di squalifica. Le sue parole:



CARESSA- "Diciamolo chiaramente, se la Juve non arriva tra le prime 4 è un fallimento totale economico, sportivo. È un fallimento anche di alcune scelte che sono state fatte, tutti questi prestiti. Il flop della settimana è Yildiz, non puoi fare una cosa così, nel 2025 proprio non si può fare. Sei un giocatore della Juventus, ti stai giocando la vita, la Champions League, non puoi fare quella cosa. E comunque senza Yildiz la Juventus è diversa".