Caressa su Yildiz: "Ho rivisto Zidane"

"Quanto mi sta piacendo" le parole di Fabiosul suo canale YouTube. Il giornalista ha esaltato il numero 10 della Juventus, soprattutto per la giocata fatta contro l'Empoli in cui con la suola si è liberato di due avversari. Caressa lo ha paragonato addirittura a una leggenda del calcio ed ex Juve come"Ho rivisto Zidane in quella giocata. Penso lui sia stato il giocatore che più mi ha fatto innamorare come stile, uno dei primi a giocare con la suola. Quando l'ho visto fare a Yildiz immediatamente mi è venuto in mente il grande Zinedine" il commento di Caressa.