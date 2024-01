In casa Juve fa ancora discutere il pareggio maturato nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli, con i bianconeri che ora sono obbligati a non perdere nello scontro diretto con l'Inter se vogliono continuare ad inseguire i sogni scudetto. Sul match contro i toscani è tornato a parlare anche il noto telecronista Fabio Caressa, che ha commentato così negli studi di Sky Sport."La partita della Juve è stata condizionata dall’espulsione (di Milik ndr). Ma non poteva rischiare di più, cambiare qualcosa, mettersi a 4? Molti si sono chiesti se Yildiz poteva entrare prima…".