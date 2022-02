Anche il noto telecronista Fabio Caressa ha voluto espirmere il suo pensiero riguardo alla cessione di Rordigo Bentancur, passato al Tottenham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Queste le parole riprese dal suo video caricato su Youtube.



'​Aveva fatto bene nella prima parte di campionato ma questo non è bastato ad evitare una sua cessione. Evidentemente non era lo stesso giocatore che Allegri aveva lasciato prima di andarsene dalla Juve.Probabilmente l'ha trovato un po' cambiato e per questo ha deciso di fare un cambio netto e radicale'.