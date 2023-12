La scelta di mettere in panchina Vlahovic facendo giocare dall'inizio Yildiz alla fine ha funzionato. Di questo ha parlato Fabio Caressa a Sky Calcio Club: "Non sono scelte facili visto quanto è stato attaccato, ma ad Allegri delle critiche frega il giusto, va avanti per la sua strada e la sua strada sta dando dei frutti sul recupero di alcuni giocatori. Penso a Mckennie e Rabiot, dovevano andare via e li ha ritrovati inserendoli nel gruppo."L'ex difensore del Milan invece ha detto questo sulla Juve: "Non è un caso se ci sono giocatori così in crescita, non mi piace come gioca ma è una squadra".