"Allegri un po’ da 0-0 nel post-partita, ha detto cose un po’ banali perché era un po’ in difficoltà probabilmente". Queste, le parole di Fabioa Sky Calcio Club, commentando la conferenza stampa post partita dei bianconeri dopo la sconfitta con il Sassuolo. Allegri ha infatti parlato di "errori di gestione della partita. Siamo diventati nevrotici, frenetici. Bisognava riempire meglio il campo e trovare una soluzione. Che non era facile per la difesa schierata".