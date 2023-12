Fabio Caressa, a Sky Calcio Club, ha parlato della vittoria della Juve e di come l'ha ottenuta: "Non può non esserci un’estetica della difesa. Perchè la difesa non è una cosa bella? Hanno accettato una maniera di giocare di sofferenza per 85 minuti, a dare sempre una mano. Devi entrare nella testa dei giocatori. Magari neanche loro si divertiranno, però…". Anche Mourinho nel post partita ha parlato del muro difensivo bianconero.