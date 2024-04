Le parole di Fabiosul suo canale Youtube:"Thiago Motta era un giocatore fenomenale, ma se c’era bisogno faceva la legna, era anche duro come giocatore. L’anno prossimo credo sarà alla Juventus e sono curioso di vedere cosa potrà cambiare, soprattutto nell’ambiente Juventus. Non è scontato faccia subito bene come a Bologna, perché è un altro ambiente, però sembra a me avere l’esperienza per gestire queste cose, sarei davvero curioso. Sono arci sicuro che Allegri non sarà il prossimo allenatore della Juventus".