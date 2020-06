Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, parla della lotta scudetto tra Juve e Lazio nel corso di un'intervista concessa a Leggo: "Scudetto? Siamo nel mondo dello sconosciuto, non sappiamo come molte squadre riprenderanno. La Lazio ha però dato l'impressione di essere rimasta più di altre focalizzata sull'obiettivo, anche se non era facile. Juve favorita? Sì, perché si giocherà ogni tre giorni e la rosa bianconera può offrire un sacco di possibilità diverse".