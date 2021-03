1









Fabio Caressa, negli studi di Sky Sport, ha parlato di Cristiano Ronaldo ricordando una frase che disse tempo fa Allegri, ex tecnico della Juventus: “Allegri diceva che ormai abbiamo in mano non più 22 giocatori, ma 15 giocatori e 7 multinazionali, che hanno un fatturato che va fino al 10 percento della squadra in cui giocano. Il grande lavoro dell’allenatore è far sì che quella multinazionale personale si metta al servizio della squadra”.