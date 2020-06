Le parole dioggi in conferenza hanno fatto discutere tifosi della Juve e non. Toni accesi e concetti chiari, cheha commentato così dagli studi di Sky: "Sarri sta facendo benissimo, ma la media punti conta solo se sei un punto sopra al secondo, altrimenti non conta nulla. Vincere? Alla Juve non è una cosa eccezionale, deve essere una regola e un dovere, e anche lui lo sa benissimo".