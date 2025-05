Caressa: 'Ricordate la lettera di Elkann? Se la Juve non arriva in Champions sarà rivoluzione totale'

A Sky Calcio Club si è parlato della Juventus e di cosa comporterebbe per i bianconeri non qualificarsi in Champions League. Fabio Caressa a proposito di questo ha commentato così: "La Juve deve arrivare quarta:Perché è ovvio che il quarto posto della Juventus sia proprio l’obiettivo minimo che era stato prefissato. Se ricordate c’è stata una lettera di Elkann: nel momento in cui di fatto dà i pieni poteri a Giuntoli… la lettera è inequivocabile".

Le parole di Caressa sulla Juventus

Sull'operato della dirigenza ha poi aggiunto. "Un miglioramento un po’ dei conti c’è stato, le spese non sono diminuite tantissimo proprio perché magari a gennaio ha cercato di fare un salto in avanti con anche alcuni giocatori presi in prestito, oneroso per altro. Se non arrivi al quarto posto secondo me la rivoluzione sarà totale: non può che essere visto come un fallimento se non arrivi tra le prime quattro”.