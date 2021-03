L'intervento di ieri dell'arbitroa 90° Minuto può segnare una svolta epocale per il mondo del calcio: per la prima volta infatti un fischietto si è presentato a parlare davanti alle telecamere. Ed è stata anche un'occasione per parlare di quel famoso intervento di Pjanic in un vecchio Inter-Juventus ( QUI le parole di Orsato, arbitro di quella partita). Negli studi Sky però Fabio Caressa ci tiene a puntualizzare: ", non sei mesi dopo di una cosa che è successa tre anni fa. Con tutto il rispetto, è una bella spiegazione, però...".