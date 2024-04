Ai microfoni di Sky, Fabioprofetizza così il futuro della Juventus: "La Juve cambierà, Giuntoli ha la responsabilità di cambiare, gli è stata data in prima persona con la lettera di Elkann agli azionisti. C’è un’ossatura in cui inserire alcune cose. Torna Fagioli che a centrocampo è un cambio importante. Dovrà fare sacrificio sul mercato, o Bremer o Vlahovic. Non credo rinnoveranno Rabiot e nemmeno Danilo, sono sensazioni abbastanza forti. La Juve dovrà comprare qualcosa dietro, a centrocampo, un esterno sinistro e potrà acquistare facendo un sacrificio. Giuntoli è bravissimo sul mercato".