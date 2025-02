Caressa non si capacita: 'Ma come fa a non essere rigore quello su Vlahovic?", Marchegiani: 'Persino in una partita tra bambini lo fischiano...'

www.imagephotoagency.it

Durante Sky Sport Club,ha analizzato gli episodi da moviola della sfida della Unipol Domus, tornando sul clamoroso rigore non assegnato alla Juventus in seguito alla evidente spinta di Luperto ai danni di Vlahovic, proprio mentre l'attaccante serbo stava calciando verso lo specchio della porta. Di seguito ecco le parole con cui il giornalista di Sky ha commentato l'episodio non ravvisato dall'arbitro Colombo."Io forse per trent'anni ho visto un altro sport... Ma come fa a non essere rigore questo? Abbiate pazienza. Due mani adosso alla schiena ad uno mentre calcia".

A fargli eco poi è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani:"Se succede in una partita di bambini che si arbitrano da soli, si fermano, prendono il pallone e fanno battere il rigore a quello che è stato spinto".